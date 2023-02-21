Depremlerde can kaybı 42 bin 310'a yükseldi

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21 Şubat 2023 Salı 17:14:00 - Güncelleme:21 Şubat 2023 Salı 17:14:00

AFAD Başkanı Tatar son durumu açıkladı: Depremlerde can kaybı 42 bin 310

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AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulunan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 42 bin 310 kişinin hayatını kaybettiğini, büyük depremlerin ardından 7 bin 242 artçı sarsıntının olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Hatay'da 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından, en büyüğü 5,8 olan 116 artçı sarsıntının yaşandığını açıkladı.

IHA'da yer verilen habere göre, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Başkanlığında yurtta meydana gelen depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Tatar, Hatay'daki depremin bağımsız olduğunu ve Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ile birlikte toplam 7 bin 242 artçı sarsıntı yaşandığını belirtti. Artçılardan 41'inin 5 ve üzerinde olduğunu kaydeden Tatar, şöyle konuştu:

"Hatay'daki deprem bağımsız bir deprem. Antakya fayından kaynaklanan bir deprem. Bu büyüklükteki ana depremlerin ardından Hatay merkezli 116 deprem meydana geldi. Üç ayrı depremde ise toplam artçı sayısı 7 bin 242; bunlardan 41 tanesi 5 ila 6, 450 tanesi ise 4 ila 5 arasındaki büyüklükte. Dün depremlerin ardından tsunami uyarısında bulunmuştuk. Bu son derece rutin bir uyarıydı. Türkiye'de bu uyarıyı yapmakla sorumlu kuruluş, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsüdür. Onlardan gelen uyarıyı biz burada AFAD olarak halka bildirmekle sorumluyuz. Bu uyarı 2 saat açık kaldı. Riskin olmadığı da ortaya çıkınca uyarıyı kaldırdık. Birçok durumu dikkate almak gerekiyor. Uzman akademisyenlerden çok ciddi şekilde yararlanıyoruz. Onlar da bu sürece çok ciddi bir şekilde destek veriyor."

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 42 bin 310 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Etiketler : afad deprem son durum

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