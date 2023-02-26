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26 Şubat 2023 Pazar 18:24:00 - Güncelleme:26 Şubat 2023 Pazar 18:24:00

AFAD Başkanı Sezer: Depremde can kaybı 44 bin 374'e yükseldi

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AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 374 olduğunu, bölgeden 563 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

AFAD Başkanı Yunus Sezer depreme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte AFAD Başkanı Sezer'in açıklamalarından öne çıkanlar:

21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Şuan da enkaz kaldırma çalışmalarına odaklanmış durumdayız.

44 bin 374 insanımızı kaybetmiş durumdayız. 230 bine yakın personelimizi çalışmalara devam ediyor. Uluslararası ekiplerden 1180 tane personel çalışmalara devam ediyor.

Barınma ile ilgili olarak hem çadır kentleri yoğunlukla kuruyoruz. Günlük ortalama 10 binin üzerinden bölgeye çadır sevk ediyoruz.

Şuan 287 tane çadır kentimiz var bölgede. Hedefimiz 100 bin üzerinde konteyneri faaliyete geçirmek.

Bununla ilgili 143 alan tespit edildi 97'sinde alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Hem barınma hem de diğer ihtiyaçların karşılanması şeklinde çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede Kızılayımızın koordinesinde beslenme olarak bakanlıklarımızla 80 milyon 965 bin sıcak yemek ve 14 milyon 965 bin kumanya paketi bölgede dağıtılmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 10 bin lira ödeme yapılması kararlaştırılmıştı. Şu anda 918 bin vatandaşımıza ödemeler yapıldı.

Etiketler : afad sondakika deprem

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