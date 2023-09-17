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17 Eylül 2023 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:17 Eylül 2023 Pazar 07:30:00

AFAD Başkan Yardımcısı Taşdelen: Libya'da yaraların sarılmasına katkı sağlayacağız

Kaynak: AA

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Libya'daki sel felaketiyle ilgili "Selden ziyade depreme benziyor yani deprem yıkımı var buradaki evlerde. Sahanın durumu gerçekten çok kötü durumda." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Libya'daki sel felaketiyle ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Libya'ya ilk ulaşan ülke olduğunu söyledi.

Gelir gelmez sahada neler olduğunu gözlemlediklerini belirten Taşdelen, şöyle konuştu:

"Bölümlere ayırarak nerelerde arama kurtarma yapabiliriz, nerelerde canlı çıkabilir, nerelerde insanlar olabilir değerlendirmesi yaptıktan sonra ertesi gün arama kurtarma faaliyetlerine başladık. 3 kargo uçağıyla geldik Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla. Bu 3 kargo uçağında su altı, su üstü arama ekipleri, şehirde arama kurtarma ekipleri, toplamda 168 personelle buraya ilk intikal eden ekibiz. Bizden sonra gelen ülkelerle koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Daha doğrusu onlar bizimle beraber koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. Şu anda da iki tane büyük gemimiz Libya'ya yanaştı, içinde çok büyük insani yardım malzemesi var. Bunları da yerine ulaştırıp inşallah yaraların sarılmasına katkı sağlayacağız."

Taşdelen, çok fazla sel ve deprem yaşadıklarını ifade ederek, "Allah kimseye yaşatmasın ama buradaki sel, baraj patlamasının da etkisiyle beraber çok şiddetli yaşanmış. Selden ziyade depreme benziyor yani deprem yıkımı var buradaki evlerde. Sahanın durumu gerçekten çok kötü durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : afad türkiye hamza taşdelen libya sel
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