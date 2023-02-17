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AFAD açıkladı... Şu ana dek 38 bin 44 kişi hayatını kaybetti
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17 Şubat 2023 Cuma 00:45:00 - Güncelleme:17 Şubat 2023 Cuma 00:45:00

AFAD açıkladı... Şu ana dek 38 bin 44 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 38 bin 44 kişinin hayatını kaybettiğini, Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından ise 4 bin 734 artçı deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün saat 23.30 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 38 bin 44 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 4 bin 734 artçı deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'daki can kaybı 38 bin 44 oldu.

Bölgede halen AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerden 29 bin 160 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Diğer ülkelerden gelen ve görevi devam eden 11 bin 488 arama kurtarma personeli bulunuyor.

AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personeli ile beraber bölgede görev yapan toplam personel sayısı 264 bin 389'a ulaştı.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere toplam 12 bin 600 araç sevk edildi.

Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 121 helikopter ve 78 uçakla bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için kurulan "hava köprüsü" kapsamında 7 bin 940 sorti yapıldı.

Bölgeye, personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 24, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere toplam 26 gemi görevlendirildi.

172 BİN 225 ÇADIRIN KURULUMU TAMAMLANDI

Depremden yoğun şekilde etkilenen bölgelere, bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile uluslararası ülke ve kuruluşlar tarafından sevk edilen 386 bin 874 çadırın 172 bin 265'inin kurulumu tamamlandı.

Afet psikososyal destek grubu kapsamında 4 mobil sosyal hizmet merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da görevlendirildi. Deprem bölgesinde 382 bin 565, deprem bölgesi dışında 115 bin 660 olmak üzere 498 bin 225 kişiye psikososyal destek verildi.

Etiketler : AFAD DEPREM KAHRAMANMARAŞ

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