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AFAD açıkladı: Malatya'da deprem
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02 Nisan 2023 Pazar 05:03:00 - Güncelleme:02 Nisan 2023 Pazar 05:03:00

AFAD açıkladı: Malatya'da deprem

Kaynak: IHA

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 04.37 deprem meydana geldi. AFAD tarafından Akçadağ merkez üslü depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı.

İlk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

Etiketler : AFAD deprem malatya

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