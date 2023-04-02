AFAD açıkladı: Malatya'da deprem
Kaynak: IHA
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 04.37 deprem meydana geldi. AFAD tarafından Akçadağ merkez üslü depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı.
İlk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.
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