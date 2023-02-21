AFAD: 42 bin 310 kişi hayatını kaybetti

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiği, depremlerin ardından da 7 bin 184 artçı sarsıntı kaydedildiği belirtildi.

Alınılan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 42 bin 310 vatandaşın hayatını kaybettiği, bölgeden 448 bin 17 vatandaşın da tahliye edildiği kaydedildi.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 14 bin 740 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

BÖLGEDE TOPLAM 242 BİN 392 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Yerel Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri ve 5 bin 396 gönüllü dahil olmak üzere, sahada görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede toplam 242 bin 392 personel görev yapıyor.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 13 bin 700 aracın görevi devam ediyor.

Afet bölgelerine 38 Vali, 160 Mülki İdare Amiri, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirildi. Ayrıca, uluslararası yardımların koordinasyonu için 12 büyükelçi ve 15 Dışişleri Bakanlığı personeli bölgede görevlendirildi.

11 BİN 907 SORTİ YAPILDI

Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kuruldu. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 116 helikopter ve 78 uçakla bugüne toplam 11 bin 907 sorti yapıldı. Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından toplam 38 gemi görev yapıyor.

301 BİN 289 ÇADIRIN KURULUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile uluslararası ülke ve kuruluşlar tarafından sevk edilen 301.289 çadırın kurulumu gerçekleştirildi, 6 bin 375 konteyner kuruldu. Bölgeye toplamda 3 milyon 354 bin 316 battaniye sevk edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 78 bin 500 kişiye geçici barınma hizmeti, 79 bin 720 barınma malzemesi verildi.

Afet Beslenme Grubu

TOPLAM 698 BİN 244 KİŞİYE PSİKOSOSYAL DESTEK VERİLDİ

4 Mobil Sosyal Hizmet merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine gönderildi. Bölgeye deprem bölgesine sevk edilen personel sayısı 3 bin 99, deprem bölgesi dışında 3 bin 362 personel ve 1519 araç sevk edildi. Deprem bölgesinde 497 bin 93, deprem bölgesi dışında 201 bin 151 olmak üzere toplam 698 bin 244 kişiye psikososyal destek verildi.