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23 Mayıs 2019 11:55 | Perşembe

Af yasası son dakika gelişmesi var mı? Ceza indirimi ve af ne zaman çıkacak?

Af yasası son dakika gelişmesi var mı? Ceza indirimi ve af ne zaman çıkacak?soruları gündemden düşmüyor. Mahkumlar ve mahkum yakınları af yasası hakkında son dakika gelişmelerini anbean takip ediliyorlar. Af yasası ve ceza indirimi ile ilgili olarak müjdeli bir haber bekleniyor. Dört gözle beklenen af yasası için heyecan dorukta. Seçim sürecinin sona ermesinin hemen ardından Genel Kurul'un Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmaların yapılması bekleniyor. Hakim ve Savcı kura törenine katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 30 Mayıs'ta tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklanacak." dedi. Bu açıklamanın yapılması ile birlikte af yasası bekleyenler güncel araştırmalar yapmayan başladılar. Af yasası ve ceza indirimi hakkında merak edilenlerin tümüne ve son dakika gelişmelerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

Tüm mahkumlar ve mahkum yakınları tarafından beklenen af yasası için gözler Meclis'te. Af yasası son dakika gelişmesi var mı? Ceza indirimi ve af ne zaman çıkacak? sorularının yanıtları güncel olarak araştırılıyor. Seçim sürecinin sona ermesi ile birlikte Genel Kurul'un Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu'nda bazı  değişiklikler öngören taslak çalışmalarının yapılması bekleniyor. Yargı reformu strateji belgesi 30 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Yargı reformunda af var mı? bu sorunun yanıtı da merak ediliyor. 23 Mart tarihinde bir televizyon kanalında gündeme dair soruları yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Biz aftan ziyade ceza indirimi olarak kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bizde hiçbir düşünce rafta eskimez. Çıkarmak için gayret gösteriyoruz. 360 küsur cezaevi var. Bunlara cevap vermek lazım. Cezaevi şartları çok iyi değil. şeklinde bir açıklama yapmıştı. Af yasası ve ceza indirimi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 

AF YASASI SON DAKİKA GELİŞMESİ VAR MI? 


MHP'DEN AÇIKLAMA
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız af ile ilgili 25 Nisan’da bir açıklama yaptı. Yıldız açıklamasında, "Bu beklentinin farkındayız. MHP'nin sayın liderinin mali idareler seçiminden önce bir televizyon programında söylediği gibi MHP teklifleri rafta kalmaz, lafta da kalmaz" dedi.

DEVLET BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA
23 Mart tarihinde bir televizyon kanalında gündeme dair soruları yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Biz aftan ziyade ceza indirimi olarak kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bizde hiçbir düşünce rafta eskimez. Çıkarmak için gayret gösteriyoruz. 360 küsur cezaevi var. Bunlara cevap vermek lazım. Cezaevi şartları çok iyi değil.” dedi.

CİRİT’TEN AF AÇIKLAMASI
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, daha önce çıkarılan afların, hukuki belirsizliğe neden olduğunu, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntıları ortaya çıkardığını belirterek, "Kurumsal bir görüş olmamakla birlikte ben affa karşıyım" dedi.

NACİ BOSTANCI’DAN AÇIKLAMA
6 Mart tarihinde AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin genel af açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bostancı, "Şu anki Meclis gündeminde bu konu yok. Ancak seçim sonrası, müzakere edilebilir. MHP’nin getirdiği de bir af teklifi değil, bir ceza indirimi şeklinde. Seçim sonrası gündeme gelebilir, bakılır, ne olur, nasıl yapılır, bunlar konuşulur. Zira Meclis de kapalı. Seçim sonrası, mütaala edilir ve bakılır. Halkımız da bunu takdir eder" ifadelerini kullandı.

BİNALİ YILDIRIM AÇIKLAMA YAPTI
21 Şubat'ta AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Binali Yıldırım, “MHP’nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur” ifadelerini kullandı.

TEKLİFE GÖRE KİMLER AFTAN YARARLANACAK?
Teklif, 19 Mayıs 2018 tarihinden sonraki suçları kapsam dışı bırakıyor. Bu tarihten önce işlenen, düzenlemede ayrık tutulanlar hariç, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 765 sayılı TCK ile özel kanunlardaki suçlar yönünden tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılmasını öngören teklif, bunun sonucu infazı kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesini amaçlıyor.

Teklifte istisna olarak sıralanan suçların dışındaki suçlarla ilgili olarak hükümlülerin, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılacak. Ceza kalmazsa hükümlü salıverilecek.

Hükümlünün birden fazla cezası varsa indirim, her bir ceza için ayrı ayrı uygulanmayacak, tabi olunan infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam cezadan bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak.

Sanık veya şüphelinin tutukluluk durumu, istinaf ve temyiz kanun yolunda, ilk derece mahkemesi ile istinaf ceza dairesince hükmolunan cezaların toplam süresi; kovuşturma evresinde, iddianamede ya da görevsizlik kararında sanığın işlediği iddia olunun suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı; soruşturma evresinde şüphelinin üzerine atılı suç veya suçların kanun maddelerinde gösterilen cezanın alt sınırı göz önüne alınarak tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresi üzerinden bir defaya mahsus, 5 yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirilecek.
Alt sınırın belirlenmesinde TCK'nın 61. maddesindeki ölçütler esas alınarak teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, ceza indirimi gerektiren şahsi sebepler göz önünde bulundurulacak.

AF TEKLİFİNİN İÇERİĞİ NASIL?
MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkûmları kapsam dışında tutuldu.

ADALET BAKANI AÇIKLAMA YAPMIŞTI
2019 yılında af ile ilgili ilk açıklama Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi. Bakan Gül özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.

Türkiye'de bir af meselesinin olmadığını, MHP'nin teklifinin de af değil infaz sürelerine yönelik bir çalışma olduğunu bildiren Gül, "Cumhurbaşkanımızın da bu konuda ortaya koyduğu tutum çok açık. Toplumda bu konuda rahatsızlık duyulacak, adalet duygusunu rencide edecek hiçbir adımı atamayız. Birçok şey eksik olabilir ama eksik olmayacak tek şey adalettir. Adalet hepimizin temel yaklaşımıdır" şeklinde konuştu.

Bakan Gül, insanlardaki cezasızlık algısının adalete duyulan güveni sarstığını belirterek, "Ceza adaletini sağlayan, adalet duygusunu tam anlamıyla 'Adalet yerini bulmuştur' anlayışını sağlayacak çalışma önerimizi tamamladık. Bunu da siyaseten planlayıp uygun görülmesi halinde Meclisin takdirine sunacağız. Bu konuda temel yaklaşımımız, 'Yapanın yanına kar kalıyor' algısını ortadan kaldıracağız" değerlendirmesini yaptı.

Af ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada Bakan Gül, “Toplumu rahatsız edecek bir af çıkmayacak, infazla ilgili düzenleme yapılabilir” demişti.

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