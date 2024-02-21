Adnan Oktar Suç Örgütü'nün iletişim yöntemine ilişkin detaylar

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne 11 Temmuz 2018'de kapsamlı operasyon yapıldı.

Suç örgütü lideri Adnan Oktar ile yanındaki çok sayıda örgüt yöneticisi tutuklandı.

Firar eden veya adli kontrol ile serbest kalan bazı üyeler ise yönetici pozisyonuna geçerek örgütü ayakta tutmaya çalıştı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan örgüt üyesi Fatih Kılıç, ifadesinde örgütün 2018 sonrasını anlattı.

"ÖRGÜT, 2018'DEKİ OPERASYONDAN SONRA YURT DIŞI NUMARALARI KULLANDI"



Kılıç'ın ifadesine göre Adnan Oktar Suç Örgütü, operasyondan sonra ilk önce iletişim yöntemini değiştirdi. Çünkü güvenlik güçleri her yerde takipteydi ve örgüt büyük darbe almıştı.

Kılıç, "Operasyondan sonraki ilk dönemlerde, içinde sim kartı olmayan cep telefonları ve yurt dışı numaralı WhatsApp sistemi kullanılıyordu. İletişim bu şekilde kuruluyordu. Halen bu şekilde iletişime devam edenlerin olduğunu biliyorum" dedi. Ancak yaygın olarak kullanılan WhatsApp uygulamasından daha sonra vazgeçtiler. Whatsapp'ın Türkiye'de bir temsilci bürosu açacağı bilgisi paylaşılınca yeni bir program arayışı içerisine girildi. Wickr adlı program bulundu. Bu programın özelliği hem cep telefonu hem bilgisayar üzerinden çalışabilmesi" dedi.

"Örgüt WhatsApp'tan vazgeçti, sadece mail ile kayıt olunabilen Wickr programı kullandı"

"Wickr" adlı programın kullanılma sebeplerini güvenlik endişesi olarak açıklayan Kılıç şöyle konuştu:

"Program yurt dışı tabanlı olduğu için, herhangi bir IP veya konum tespiti gibi durumlar pek mümkün değildi. Ayrıca bu programın en önemli özelliği, herhangi bir sim karta veya bir telefon numarasına gerek olmamasıydı. Sadece bir mail adresi veya bir kullanıcı adıyla giriş yapılarak hem mesaj atabilme hem de sesli arama özelliğinin bulunmasıydı."

ÖRGÜT MAİL YOLUYLA DA HABERLEŞTİ



İddianamede, örgütün cezaevi dışındaki bir başka iletişim taktiğinin de e-mail yoluyla haberleşmek olduğu belirtiliyor. Bunun sebebi ise e-maillerin içeriğine yurt dışında olan server sayesinde ulaşılamaması.

İddianamede, örgütün, iletişime her dönemde üst düzey önem verdiği vurgulandı.

Savcılık tespiti: Örgüt, üyelerinden oluşan ekibe sadece silah temin etmemiş, aynı zamanda askeri telsiz, şarjör, çelik yelek, kulaklık ve yardımcı malzeme dağıtmıştır. Örgüt, hızlı bir muhaberata sahip olarak operasyon kabiliyetini geliştirmiştir ve silahlı ekibin kolektif ve tam bir askeri güce sahip olmasını sağlamıştır.