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Adnan Oktar Suç Örgütü Davasında verilen cezalar onandı
12 Nisan 2023 Çarşamba 14:46:00 - Güncelleme:12 Nisan 2023 Çarşamba 14:46:00

Adnan Oktar Suç Örgütü Davasında verilen cezalar onandı

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar ile birlikte 14 kişinin, 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili 73'ü tutuklu 215 sanıklı davada verilen hapis cezalarını onadı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar ile birlikte 14 kişinin, 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili 73'ü tutuklu 215 sanıklı davada verilen hapis cezalarını onadı.

Etiketler : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Adnan Oktar

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