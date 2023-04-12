İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar ile birlikte 14 kişinin, 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili 73'ü tutuklu 215 sanıklı davada verilen hapis cezalarını onadı.
12 Nisan 2023 Çarşamba 14:46:00 - Güncelleme:12 Nisan 2023 Çarşamba 14:46:00
Adnan Oktar Suç Örgütü Davasında verilen cezalar onandı
Kaynak: AA
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Son Dakika Haberleri.. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar ile birlikte 14 kişinin, 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili 73'ü tutuklu 215 sanıklı davada verilen hapis cezalarını onadı.
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