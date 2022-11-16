Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik yeniden görülen davada, Oktar'a 8 bin 658 yıl hapis cezası

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik yeniden görülen davada mahkeme, Oktar'ın toplam 8 bin 658 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan ilk duruşmaya Adnan Oktar'ında aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar getirildi. Salonda bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu. Duruşmayı çok sayıda izleyici de takip etti. Duruşma savcısı tarafından 19 Eylül'de hazırlanan 445 sayfalık mütalaada, FETÖ ile Adnan Oktar silahlı suç örgütünün oldukça benzer durumlarda hareket ederek insanların dini hassasiyetlerini manipüle ettikleri bilgisine yer verilerek, dönemin siyasi ve sosyal koşullarına göre söylem geliştirdikleri ve faaliyetlerini buna göre planladıkları belirtildi. Mütalaada, sanıkların, Akkuyu Nükleer Santral Projesi, Suriye politikaları ve Türkiye-Rusya'yı ilgilendiren istihbari konularda bilgi toplama, ayrılan örgüt üyelerinin zor durumda bırakılmaları için Fetö'cü olduklarına ilişkin yabancı istihbarat birimlerine bilgi verilmesi şeklinde eylemlerde bulundukları anlatıldı.

Mütalaada, Oktar'ın sistematik şekilde örgüt mensuplarına cinsel istismarda bulunduğu, örgüt üyelerinin bir kısım bürokrat, siyasetçi, gazeteci, kamu görevlisi ve sivil vatandaşlara yönelik kişisel bilgileri kaydedip Oktar'a sundukları, bu verilerin arşivlenmiş şekilde muhafaza edildiği belirtildi. Mütalaada, örgüt lideri Oktar'ın "örgüt yöneticiliği", "Fetö silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal veya askeri casusluğa teşebbüs", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "birden fazla kişiyle birlikte birden fazla kez çocuğa karşı cinsel istismar", "cinsel saldırı", "cinsel saldırıya teşebbüs", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "tehdide azmettirme" suçlarından 232 yıl 9 aydan 1198 yıla kadar hapsi istendi. Örgüt yöneticisi olarak yargılanan diğer sanıklar Tarkan Yavaş, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Yeliz Sucu, Ayşegül Hüma Babuna ve Fatma Ceyda Ertüzün'ün de benzer suçlardan cezalandırılması istenen mütalaada, 71 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamı talep edildi.

CİNSEL SUÇLARIN VE ÖRGÜTÜN VARLIĞI KABUL EDİLDİ

Mahkeme başkanı kararını açıklamadan, "İstinaf mahkemesi verdiği kararında örgüt ve cinsel suçlar üzerinde daha yoğun bir denetim yapmış. Örgüt hususunun var olduğunu kabul etmiş, cinsel suçlarda ise genel olarak bu eylemin rıza dahlinde olduğunu kabul etmiş. Biz inceleme ve araştırmalarımız sonucunda, cinsel suçlara ilişkin mağdurların çok azında bu suçun mağduru olmadığı, suçun oluşmadığı kanaatine vardık. Bu halde mahkememiz cinsel suçlarda irade fesadı olduğunu ve örgütün varlığını kabul etti" dedi.

ADNAN OKTAR'A 8 BİN 658 YIL HAPİS

Mahkeme, Adnan Oktar'a "Örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından şahsi olarak 891 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme örgüt yönetici olması nedeniyle diğer sanıkların da işlediği suçlardan Adnan Oktar'ı sorumlu tutarak neticeten 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırdı.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ 8 BİN 658 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme, örgüt yöneticileri Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Ulviye Didem Ürer, Yeliz Sucu, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan ve Fatma Ceyda Ertüzün'ü de Adnan Oktar ile aynı hapis cezası olan 8 bin 658 yıl hapis hapis cezasına çarptırdı.