Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasının firari sanığı yakalandı
Kaynak: AA
Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik dava kapsamında aranan sanık Necati Koç, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.
Davanın görüldüğü İstanbul 30. Ağır Mahkemesince "silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan 4,5 yıl, mağdurlar İ.F.Y'ye karşı "cinsel saldırı"dan 7,5 yıl ve A.B'ye karşı "nitelikli cinsel saldırı"dan 18 yıl 9 ay olmak üzere toplam 30 yıl 9 ay hapse çarptırılıp tutuklanmasına karar verilen firari sanık Necati Koç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Saban saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Koç, bu karar üzerine polislerce gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Koç, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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