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Adnan Oktar duruşmada, maske takmayınca salondan atıldı
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10 Temmuz 2020 Cuma 12:24:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2020 Cuma 12:24:00

Adnan Oktar duruşmada, maske takmayınca salondan atıldı

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Tutuklu olarak yargılanan Adnan Oktar, alerjisi olduğunu belirtip maske takmayınca duruşmadan çıkarıldı.

Adnan Oktar'ın da bulunduğu 77'si tutuklu 238 sanığın, yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan 76. duruşmaya, Adnan Oktar'ın da bulunduğu 60 tutuklu sanık ile çok sayıda tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı.

SALONDAKİLERE MASKE UYARISI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerekli önlemler alınarak yapılan duruşmada, mahkeme başkanı da salondaki herkesin maske takması konusunda sık sık uyarılarda bulundu.

ADNAN OKTAR MASKE TAKMADI

Mahkeme başkanının uyarılarına rağmen duruşmalara maske takmadan katılan Adnan Oktar'ın, bugün de ikazlara uymaması üzerine mahkeme heyetince ara karar oluşturuldu.

SALONDAN ÇIKARILDI

Heyet, sanık Oktar'ın, tüm uyarılara rağmen salgın hastalık nedeniyle maske takmamakta ısrar etmesi nedeniyle genel sağlığın korunması için 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 204. maddesi gereği salondan çıkarılmasına karar verdi.

Kararın ardından sanık Oktar, cezaevi personeli tarafından salondan çıkarıldı.

Oktar ise alerjisi olduğundan dolayı maske takamadığını söyledi.

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