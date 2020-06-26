  • BIST
    114139
  • Dolar
    6,8548
  • Euro
    7,6923
  • Altın
    387,8070
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sudan'dan, BM Güvenlik Konseyine 'Hedasi Barajı'nın muhataplarını tek taraflı adımdan vazgeçirme' ça ...
Dolar güne nasıl başladı?
Sisi'nin hamlesi balon çıktı: Hemen geri çekti!
Başkan Erdoğan, gençlerle buluşacak
Adnan Menderes'in adı binlerce nüfus cüzdanında
Fed ABD bankalarının stres testi sonuçlarını açıkladı
"Türkiye, tedarik zincirinde güvenilir bir kaynak"
Katar ve FIFA, Arap ülkelerinin katılacağı futbol şampiyonası düzenleyecek
Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
İBB'nin desteklediği TELE 1 kanalının Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ Sultan Abdülhamid Han'a ...
Cuma mesajları burada koronavirüs içerikli, SMS'lik, resimli ve en farklı güzel mesajlar... Cuma nam ...
ABD'de Kovid-19 vakaları tekrar rekor rakamlara ulaştı
Bakan Fahrettin Koca'dan flaş paylaşım: Virüsün yayılma hızı azaldı mı?
Turuncu kategorideki DHKP/C'li terörist İstanbul'da yakalandı
90 bin dolarlık böcek bulduğunu sanan gençler gerçeği öğrenince şok oldular
Başkan Erdoğan, video konferans yöntemiyle gençlerle buluşacak
Türkiye'nin konuştuğu kazada Alişan kusurlu çıktı! İşte kaza raporu
Beşiktaş'ta koronavirüs şoku! İki futbolcunun testi pozitif çıktı
PKK'lı teröristlerden Hakkari'de işçilere saldırı
Mansur Yavaş'tan itiraf gibi açıklama: Maaş veremeyiz, ücretsiz izne çıkaracağız
Youtube'dan canlı yayın yapan Cüneyt Özdemir, TSK'Ya yönelik suçlamaları kaldırınca linç edilmeye ba ...
Çekirdek halk sağlığını tehdit ediyor!
Milli güreşçimiz Hamza Bakır, dünya 2'ncisi oldu
Bakan Koca Koronavirüs 25 Haziran Türkiye tablosunu açıkladı
26 Haziran 2020 Cuma 08:57:00 - Güncelleme:26 Haziran 2020 Cuma 08:57:00

Adnan Menderes'in adı binlerce nüfus cüzdanında

ABONE OL

Darbecilerin 17 Eylül 1961'de idam ettiği Başbakan Adnan Menderes'in ölümünün üzerinden 59 yıl geçti. Adı birçok kurum ve kuruluşta yaşatılan merhumun ismi binlerce nüfus cüzdanında da bulunuyor. Türkiye'de 635 kişi ‘Adnan Menderes' ismini taşıyor. ‘Menderes' ismini kullanan ise 9 bin 543 kişi.

27 Mayıs 1960 darnesinin ardından 17 Eylül 1961’de idam edilen Başbakan Adnan Menderes’in ölümünün üzerinden 59 yıl geçti. Ancak aradan geçen zaman Menderes ve arkadaşlarına duyulan minneti hiç unutturmadı. Adı üniversitelerde, hava limanlarında, bulvar ve caddelerde yaşatılan Adnan Menderes’in ismi, yüzlerce kişiye verildi. TÜİK’in isim istatistiklerine göre Türkiye’de 635 kişi “Adnan Menderes” ismini taşıyor. Sadece ‘Menderes’ ismini kullanan kişi sayısı ise 9 bin 543 kişi.

(Yenişafak)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER