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11 Şubat 2024 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:11 Şubat 2024 Pazar 10:00:00

Adliyeye Sabancı'nın faili terörist Ercan Kartal için saldırmışlar

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Adliyeye saldıran DHKP/C'li teröristlerin, Sabancı suikastının talimatını veren Ercan Kartal'ı kurtarmayı planladığı belirlendi.

İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin soruşturmada savcılığın hazırladığı sevk yazısına ulaşıldı. Yazıda, saldırganlar terör örgütü DHKP/C üyesi Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un amacının, silahla adliyeye girerek örgüt yöneticileri tarafından verilen talimat doğrultusunda, duruşma bahanesiyle adliyede eylem için hazır bekleyen şüpheliler Elif Ersoy, Diyar Ersoy, Necla Birkoç ve Ercan Güneş'in yardımlarıyla kamu görevlilerini rehin almak olduğu anlatıldı. Saldırganların yanlarında sahte bomba görünümlü düzenek taşıdıkları kaydedilen yazıda, terör örgütü DHKP/C'den ceza alan teröristler Ali Osman Köse ve Sabancı suikastının talimatını veren Ercan Kartal'ın serbest bırakılmasını istemeyi amaçladıkları aktarıldı. Yazıda, saldırganların aralarında gazeteci ve milletvekillerinden oluşan 9 kişilik sözde müzakere heyeti aracılığıyla taleplerini kabul ettirmeyi ve ardından 31 Mart 2015'te savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit ettikleri gibi rehin aldıkları kişilere de sözde cezalandırma eylemi yapmayı hedefledikleri anlatıldı.

54 HAİN TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 96 şüpheliden 48'i tutuklanırken, 48'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırı sonrası provakatif paylaşım yapan 5 kişi de tutuklanmasıyla 54 örgüt üyesi cezaevine konuldu.

Etiketler : istanbul adalet sarayı terör saldırısı terörist ercan kartal sabancı suikastı
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