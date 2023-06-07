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07 Haziran 2023 Çarşamba 07:13:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 07:13:00

Adliyenin sesi oldular

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Ankara Batı Adliyesi'nde 29 kişiden oluşan işaret dili ekibi "engelsiz adliye" hizmeti veriyor.

Ankara Batı Adliyesi'nde 29 kişiden oluşan işaret dili ekibi "engelsiz adliye" hizmeti veriyor. İşitme engelli vatandaşlar adliyeye girdikleri andan itibaren rehberler eşliğinde kendilerini güvende hissederek işlemlerini rahatça hallediyor.

PROJE İÇİN ÖZEL EĞİTİM ALDILAR

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı "engelsiz adliye" ilkesi kapsamında adliyede işaret dili tercümanlarıyla çalışıyor. Engellilerin adli süreçler hakkında kolay bilgi almaları ve işlemlerini rahatça gerçekleştirmeleri için hayata geçirilen "Engelsiz Adliye Projesi" ile adliyelerde engelsiz iletişim ortamı yaratılması sağlanıyor. Proje kapsamında özel eğitim alan rehber personel, adliyeye gelen işitme engellileri yönlendirmek ve karşılaşabilecekleri sorunları en aza indirmek için çalışıyor.

BUGÜN TÜRK İŞARET DİLİ GÜNÜ

Projenin uygulandığı Ankara Batı Adliyesi'nde hizmet veren Türk işaret dili tercümanı Mehmet Çiftçi, toplam 29 personelin aynı binada görev yaptığını dile getirdi. Çiftçi, "İşitme engelli vatandaşın adliye içindeki işlemlerinin tamamlanmasında kendisine bizzat ilgili personel eşliğinde refakat edilerek ve kendisini güvende hissettirerek adliyeden memnun bir şekilde ayrılmasını sağlıyoruz. 7 Haziran Türk İşaret Dili Günü. Biz de adliye olarak her zaman onların yanındayız" dedi.

Etiketler : Ankara Batı Adliyesi Mehmet Çiftçi engelsiz adliye Türk işaret dili tercümanı
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