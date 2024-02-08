Adliyede kuş uçurtulmuyor! Gözaltı sayısı 90'a yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DHKP/C'li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan Adliyesi polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin başlattığı soruşturmada yeni şüphelileri tespit etti. Toplam gözaltı sayısı 90'a yükseldi. Saldırıyı düzenleyen 2 teröristten Emrah Yayla hakkında da yeni bilgilere ulaşıldı. Terörist hakkında 23 Kasım 2021'de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldığı, 21 Haziran 2023'te 7.5 yıl hapse çarptırıldığı öğrenildi. Yayla o dönem adli kontrolle serbest bırakıldı. Öte yandan Yayla'nın 2021'de bir panelde yaptığı konuşma üzerine açılan soruşturmada "sempatizanlık" göstergesi olması, bunun başlı başına örgüt üyeliği suçu kapsamına girmemesi gerekçeleriyle takipsizlik kararı verildiği öğrenildi. Kararda gri kategoride aranırken yakalanan DHKP/C'li Kerim Kaya'nın, 245 kişiyi teşhis ettiği ve bunlar arasında Emrah Yayla'nın da olduğu yer aldı. Kararda, M.M.D'nin de Emrah Yayla hakkındaki "Bu kişinin serbest bırakıldıktan sonra da tekrar örgüt için çalışacağını biliyorum" ifadelerine yer verildi.

2 YARALI TABURCU OLDU

Ayrıca saldırıda yaralanan 3'ü polis 7 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. 1'i polis 2 yaralı ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. İstanbul Valisi Davut Gül, "Yaralı 6 vatandaşımızdan 2 tanesi taburcu oldu. 2 polis ve diğer 2 vatandaşımızın da tedavisi devam ediyor. Çok şükür durumları iyi" dedi.

Adliyenin C Kapı girişinde bulunan demir kapıdaki kurşun izleri dikkat çekti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Saldırının ardından adliye ve çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı görüldü. Adliyenin metrobüs tarafı olan D kapısı önünde kimlik sorgulaması yapılırken, adliye meydanında birçok polis aracı ve TOMA bekletiliyor. Çok sayıda polisin ise devriye yaptığı görüldü.

GERİDE GÖZÜ YAŞLI AİLESİ KALDI

Adliyedeki terör saldırısında hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş için dün Bağcılar Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir katıldı. Acılı aile güçlükle ayakta dururken Karataş'ın cenazesi Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.