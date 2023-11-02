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02 Kasım 2023 Perşembe 21:59:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 21:59:00

Adliyede çıkan kavgada 7 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

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Aydın'ın Nazilli ilçesindeki adliyede duruşma salonunda çıkan ve tutuklu sanığın yaralandığı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Nazilli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın tarafları arasında çıkan kavgaya ilişkin 1 kişi daha gözaltına alındı.

Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ö.C, İ.Ü, M.Ü, S.Ü, S.D, M.S.C ve S.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.Ü, Ö.D ve M.A.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.A.C, polise mukavemet suçundan tekrar gözaltına alındı.

Davanın 27 Kasım'a ertelendiği bildirildi.

OLAY

Sultanhisar ilçesinde 11 Şubat 2023'te Mehmet Sadık Coşkun'un (56) silahla öldürülmesine ilişkin, Nazilli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık M.H.D. (46) maktul ile sanık yakınları arasında çıkan arbedede darbedilerek yaralanmış, salondaki jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırılıp taraflar salondan çıkarılmıştı.

Kavgada yaralanan tutuklu sanık M.H.D'ye sağlık ekiplerince adliyede müdahale edilmişti.

Etiketler : adliyede kavga gözaltı tutuklama aydın
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