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05 Mayıs 2023 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2023 Cuma 12:30:00

Adli sicil belgesi 12 dilde daha verilebilecek

Kaynak: AA

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Adalet Bakanlığının yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi (ASBS) ile tercüme edilmiş adli sicil belgesi verilmesi hizmetine 12 yabancı dil daha eklendi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet başsavcılıkları nezdindeki adli sicil birimlerinden, yurt dışı temsilciliklerden ve e-Devlet üzerinden verilen adli sicil belgesi bugün itibarıyla 40 dilde alınabilecek.

Sabıka kayıtları ilk olarak İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca daha sonra İspanyolca, Flemenkçe, Danca ve Portekizce dillerinde verilmeye başlanmıştı.

Adalet Bakanlığınca geliştirilerek yenilenen ASBS'de Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca, Arnavutça, Arapça, Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe ve Türkmence dillerinde adli sicil belgesi verilmesi hizmeti sunuluyordu.

Bugün itibarıyla sisteme Karadağca, Lehçe, Macarca, İsveççe, Fince, Çekçe, Yunanca, Hintçe, Bengalce, İbranice, Malayca ve Bahasa Endonezce olmak üzere 12 yeni yabancı dil daha eklendi.

Böylece adli sicil belgesi verilen dil sayısı 40'a yükseldi.

Darice, Farsça ve Urduca dillerinde de adli sicil belgesi verilmesi hizmetine yönelik teknik çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.

Etiketler : adalet bakanlığı adli sicil bilgi sistemi adli sicil belgesi yabancı dil
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