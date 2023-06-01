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Adli kontrol şartıyla serbest kalan YSP İzmir milletvekili adayı tutuklandı
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01 Haziran 2023 Perşembe 16:18:00 - Güncelleme:01 Haziran 2023 Perşembe 16:18:00

Adli kontrol şartıyla serbest kalan YSP İzmir milletvekili adayı tutuklandı

Kaynak: AA

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Terör örgütü MLKP'ye yönelik Eskişehir merkezli operasyon kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yeşil Sol Parti (YSP) İzmir milletvekili adayı Arefe Meryem Yıldırım, savcının itirazı üzerine tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Arefe Meryem Yıldırım hakkındaki "konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla" serbest bırakılması kararına itiraz etti.

İzmir Adliyesi'ne sevk edilen Yıldırım, tutuklandı.

Terör örgütü MLKP'ye yönelik Eskişehir merkezli 8 ilde 30 Nisan'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3'ü YSP'den milletvekili adayı 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

3 Mayıs'ta sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan YSP Eskişehir üçüncü sıra milletvekili adayı Muslum Koyun tutuklanmış, Arefe Meryem Yıldırım'ın da aralarında olduğu 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Etiketler : MLKP eskişehir izmir
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