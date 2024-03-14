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14 Mart 2024 Perşembe 14:35:00 - Güncelleme:14 Mart 2024 Perşembe 14:35:00

Adli emanetten uyuşturucu çalan 9 sanığa dava açıldı

Kaynak: AA

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Antalya Adliyesi'nin adli emanetindeki 6 kilogram uyuşturucunun çalınmasıyla ilgili 3'ü memur olan 5 tutuklu, 4 tutuksuz 9 sanık hakkında dava açıldı.

Antalya Adliyesi Adli Emanet Memurluğunda zabıt katibi olarak görev yapan G.H.A. ve S.S, emanet memuru Ö.Ö. ile uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülen B.K, K.G, E.Y, E.B, S.Ç. ve T.P. hakkında hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, sanıklar G.H.A. ve B.K'nin üniversite öğrencilerine uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisine ulaştığı ve bunun üzerine Ahatlı Mahallesi'ndeki bir eve 28 Nisan 2023'te operasyon düzenlediği kaydedildi.

Operasyonda B.K'nin üzerinde 117 gram uyuşturucu ele geçirildiği, evde yapılan aramada ise 10 gram esrar ve hassas terazi bulunduğu belirtilen iddianamede, iki sanığın çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandığı ifade edildi.

6 KİLOGRAM UYUŞTURUCUNUN EKSİK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İddianamede, sanık B.K'nin uyuşturucuları zabıt katibi G.H.A'dan adlığını itiraf etmesinin ardından 30 Nisan 2023'te adliye emanet deposunda yapılan sayımda 6 kilogram uyuşturucunun eksik olduğunun tespit edildiği bildirildi.

B.K'nin telefonunda yapılan incelemede, G.H.A. ile aralarında geçen uyuşturucu temini ve satışına yönelik yazışmalar tespit edildiği ifade edilen iddianamede, G.H.A'nın telefonunda da hassas terazi üzerinde uyuşturucu olduğu sanılan maddelerin yer aldığı çok sayıda görsel içerik bulunduğu kaydedildi.

Ayrıca B.K'nin, G.H.A'nın şehir dışında olduğu zamanlarda, onun talimatıyla adli emanet memurluğunda görevli zabıt katibi Ö.Ö'nün evine giderek uyuşturucuyu aldığı ifadesine de iddianamede yer verildi.

MASAK PARA ALIŞVERİŞİNİ RAPOR ETTİ

Tutuklanan memurlar G.H.A, Ö.Ö. ve S.S'nin muhafazaya alınan uyuşturucuları B.K. aracılığıyla örgütlü bir yapı içerisinde sattıkları, B.K'nin uyuşturucu satışı yapan kişileri G.H.A ile irtibatlandırdığı belirtilen iddianamede, suçtan elde edilen paraların çoğunlukla bankacılık sistemi üzerinden gönderildiği ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) G.H.A. ve B.K. ile diğer sanıklar Ö.Ö, S.S, K.G, E.Y, E.B, S.Ç, T.P. arasında yüklü miktarda para alışverişi olduğunu yönünde rapor hazırladığı ifade edildi.

İddianamede, G.H.A'nin "nitelikli zimmet", "suç örgütü kurup, yönetmek" ve "uyuşturucu madde satma", Ö.Ö. ve S.S'nin ise "nitelikli zimmet", "suç örgütü üyeliği" ile "uyuşturucu madde satma" suçundan cezalandırılmaları istendi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için yeniden ifade veren tutuklu sanıklar B.K, K.G. ile tutuksuz sanıklar E.Y'nin "uyuşturucu madde satma" ve "suç örgütü üyeliği"nden, E.B, S.Ç. ve T.P'nin de "uyuşturucu madde satma" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Tutuklu sanıklar G.H.A, Ö.Ö, S.S, B.K. ve K.G ile tutuksuz sanıklar E.Y, E.B, S.Ç. ve T.P'nin yargılanmasına başlanacak.

Etiketler : antalya adliye uyuşturucu dava
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