Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde konteyner kent kuruluyor
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kurulacak konteyner kent için bölgeye 87 konteyner gönderildi.
Mahmut Nedim Ökmen Mahallesinde yaklaşık 40 dönüm arazide konteyner kent kurulması için altyapı çalışmalarına devam ediliyor.
Çalışmalara Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı, Özel İstihkam Taburu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile diğer ilgili kurumlar destek veriyor.
Alanda dolgu ve stabilize çalışmalarının ardından içme suyu ve elektrik bağlantılarının yapılacağı, ardından da konteynerlerin yerleştirilmesinin planlandığı bildirildi.
Çalışmalar kapsamında ilk etapta bölgeye 87 konteynerin getirildiği aktarıldı.
- İran, Türkmenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarıyla görüştü
- "Futbolda şike kumpası" davasının yeniden görülmesine başlandı
- Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi
- BBP'nin Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan
- Togg'a yoğun ilgi: İlk 24 saatte 17 bin 275 ön sipariş
- "Sözleşmesini imzaladığımız 32 bin konuttan 20 bininin temellerini 11 ilimizde eş zamanlı atacağız"