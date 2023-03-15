Adıyaman'da yıkılan sitenin müteahhidi İran'a gitmeye çalışırken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'da yıkılan bir sitenin müteahhidi S.T, dün İran'a gitmek için geldiği Kapıköy Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı.

Hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan arama kaydı bulunan S.T, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

S.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.