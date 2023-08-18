Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Sincik-Malatya kara yolunda durumundan şüphelendiği aracı durdurdu.
Ekipler araçta yaptığı aramada, az miktarda sentetik uyuşturucu, 19 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 55 bin 735 lira ve 200 avro ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.
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