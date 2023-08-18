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18 Ağustos 2023 Cuma 20:37:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2023 Cuma 20:37:00

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Sincik-Malatya kara yolunda durumundan şüphelendiği aracı durdurdu.

Ekipler araçta yaptığı aramada, az miktarda sentetik uyuşturucu, 19 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 55 bin 735 lira ve 200 avro ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.

Etiketler : adıyaman uyuşturucu narkotik yakalama operasyon
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