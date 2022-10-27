Adıyaman'da terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma başlattı.
Ekipler bu kapsamda düzenlediği operasyonda H.U'yu gözaltına aldı.
Zanlı, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
H.U'nun 2019 yerel seçimlerinde Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı beldesinin HDP'li belediye başkan adayı olduğu öğrenildi.
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