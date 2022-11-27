VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti'de büyük İstanbul buluşması... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait haberleşme malzemeleri ele geçirildi
Bakan Akar: 13 terörist daha etkisiz hale getirildi
"Tüm imkanlarımızla gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"
Yunanistan'daki "dinleme skandalına" yeni isimler eklendi
Muğla için kuvvetli yağış uyarısı
Endonezya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 321'e yükseldi
Düzce'de 4,3 şiddetindeki depremde panikle balkondan atlayan 2 kişi yaralandı
Bakan Kurum, depremin yaşandığı Düzce'de bina yıkım çalışmasına katıldı
Karadeniz gazında yeni gelişme! "İlk veriler pozitif geliyor"
Günlerce işkence gören 5 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor
İstanbul'da bebek arabalı yolcuyu minibüsten indiren sürücüye para cezası
MHRS'den geçen ay alınan yaklaşık 3 milyon randevuya gidilmedi
Alibeyköy Başak Oto Sanayi Sitesi'nde yangın!
Esnafın maskotu karga ‘Şakir'
Bisikletli sera yolculuğu
"Türk savunma sanayisi, son 20 yılda büyük başarıya imza attı"
Herakleia Antik Kenti'ndeki kazılarda Menteşe Beyliği dönemi yapıları ortaya çıkarıldı
‘Teşkilat'tan taklit göndermesi
Annelik yorgunluğu
Kızına kavuştu
Siber Güvenlik Haftası yarın başlıyor
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Irak sınırında
"Yeni Yusufeli yolları ile Artvin ve Erzurum'u güvenli ve konforlu yollarla bağladık"
27 Kasım 2022 Pazar 16:56:00 - Güncelleme:27 Kasım 2022 Pazar 16:56:00

Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait haberleşme malzemeleri ele geçirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü çok sayıda telsiz ve ekipmanları ele geçirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen kayalık alan içerisinde toprağa gömülü çok sayıda küçük el telsizi, şarj aletleri, telsiz antenleri ve şarj adaptörleri ele geçirdi.

Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla imha edildi.

Etiketler : adıyaman pkk terörist haberleşme
Gökçe'den ‘Biz böyle değildik'

Gökçe'den ‘Biz böyle değildik'
4 dilde konser

4 dilde konser
Gelecek endişesi azaldı

Gelecek endişesi azaldı
Aras çok yoruldu

Aras çok yoruldu
Madagaskar'da su kuyusu açtı

Madagaskar'da su kuyusu açtı
Çok mutluyum

Çok mutluyum
Aşk yeniden mi?

Aşk yeniden mi?
Kızlarıyla Londra tatili

Kızlarıyla Londra tatili
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX