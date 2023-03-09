Adıyaman'da MSB'nin tam donanımlı çadır kentinde 1500 depremzede barınıyor

Depremler nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığı Adıyaman'da Milli Savunma Bakanlığı 10'uncu Komando Tugayı ile Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayınca Karapınar Mahallesi'ndeki boş araziye çadır kent kuruldu.

Mutfak, fırın, tuvalet, banyo, çamaşır yıkama ünitelerinin de yer aldığı çadır kentte, 350 Mehmetçik görev yapıyor.

Askeri çadırlarda barınan depremzedelerin tüm ihtiyaçları, askerler tarafından karşılanıyor.

"ASKERLERİMİZ BİZİMLE YAKINDAN İLGİLENİYOR"



Depremzede İsmet Biltekin, zor süreçlerden geçtiklerini belirterek, böyle olayların bir daha yaşanmamasını diledi.

Çadır kentte görev yapan askerlere teşekkür eden Biltekin, "Askerlerimiz bizimle yakından ilgileniyor. Tüm imkanlar askeriye tarafından sağlanıyor." dedi.

Mehmet Bozkurt ise çadır kentte güvende olduklarını, Mehmetçik tarafından korunduklarını kaydetti.

Rıfat Akgül de depremde duvarları yıkılan evlerinin oturulacak halde olmadığını ifade etti.

Çadır kentte 12 gündür konakladığını dile getiren Akgül, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinde olan çadır kent kuruldu. Astıyla üstüyle rütbelisiyle hepsi seferber oldular. Üç öğün yemek veriliyor. Çadırlarımızda şu an huzurluyuz, mutluyuz. Türk Silahlı Kuvvetlerine minnettarız." diye konuştu.