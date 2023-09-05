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05 Eylül 2023 Salı 12:55:00 - Güncelleme:05 Eylül 2023 Salı 12:55:00

Adıyaman'da kalıcı deprem konutlarının yapımı sürüyor

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da kalıcı deprem konutlarının inşası sürüyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol, İndere bölgesindeki inşaat alanında incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 826 blokta 16 bin 433 konutun inşasının sürdüğünü aktardı.

Varol, şöyle konuştu:

"İndere bölgesinde depremzede vatandaşlarımız için inşa ettiğimiz kalıcı konutlar tüm hızı, etkinliği ve verimliliğiyle devam ediyor. 826 bloğumuzun önemli bir bölümünün temel çalışmaları başladı. Çevremizde de gördüğünüz gibi burası çok kayalık bir bölge dolayısıyla sadece kırmayla temel açmak mümkün olmuyor. Onun için zaman zaman arkadaşlarımız patlatma yöntemini de deniyorlar daha seri çalışmak için.

Tüm gayemiz vatandaşlarımızın kalıcı konutlara bir an önce kavuşması ve hak ettikleri konforlu yaşama refaha bir an önce kavuşturmak. Bunun için de burada 3 firma bu konutların inşası için çok geniş bir şantiye alanında çalışmalarını sürdürüyor."

Etiketler : Adıyaman Valisi Osman Varol İndere bölgesi deprem konutu Adıyaman inşaat
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