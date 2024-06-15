Adıyaman'da göz gözü görmedi

Gece geç saatlerde kısa süreli fırtına nedeniyle Adıyaman'da cadde ve sokakları toz bulutu kapladı.

Adıyaman'da etkili olan kısa süreli fırtına, toz aşımına neden oldu. Yaklaşık yarım saat süren fırtınada cadde ve sokakları toz bulutu kapladı.

6 Şubat depremlerinin ardından inşaat çalışmalarının hızla sürdüğü kentte fırtına ile birlikte 3. Çevre yolunda toz bulutu nedeniyle göz gözü görmedi. Sokak aydınlatma lambaları yaşanan toz yoğunluğunu gözler önüne serdi.