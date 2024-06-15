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15 Haziran 2024 Cumartesi 14:27:00 - Güncelleme:15 Haziran 2024 Cumartesi 14:27:00

Adıyaman'da göz gözü görmedi

Kaynak: IHA

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Adıyaman'da önceki akşam saatlerinde meydana gelen kısa süreli fırtınanın ardından toz aşınımı etkili oldu.

Gece geç saatlerde kısa süreli fırtına nedeniyle Adıyaman'da cadde ve sokakları toz bulutu kapladı.

Adıyaman'da etkili olan kısa süreli fırtına, toz aşımına neden oldu. Yaklaşık yarım saat süren fırtınada cadde ve sokakları toz bulutu kapladı.

6 Şubat depremlerinin ardından inşaat çalışmalarının hızla sürdüğü kentte fırtına ile birlikte 3. Çevre yolunda toz bulutu nedeniyle göz gözü görmedi. Sokak aydınlatma lambaları yaşanan toz yoğunluğunu gözler önüne serdi.

Etiketler : adıyaman toz fırtına
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