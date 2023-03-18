Enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor

Adıyaman'da enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve belediyelerden görevlendirilen iş makineleriyle, depremlerde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binalar kontrollü şekilde yıkılıyor.

Yıkım işleminin sürdüğü bölgelerde polis ekipleri güvenlik önlemleri alıyor, yollar trafiğe kapatılıyor.

Altınşehir Mahallesi'ndeki ağır hasarlı bir site de geniş güvenlik önlemleriyle yıkılmaya başlandı.

Ekipler bir yandan da enkaz kaldırma çalışmalarını gerçekleştiriliyor.

Bilirkişi heyetlerinin savcılar gözetiminde demir ve beton numuneleri almasının ardından kepçelerle kamyonlara yüklenen enkaz, belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.