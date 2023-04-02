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Adıyaman'da depremde yıkılan binanın müteahhidi tutuklandı
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02 Nisan 2023 Pazar 10:15:00 - Güncelleme:02 Nisan 2023 Pazar 10:15:00

Adıyaman'da depremde yıkılan binanın müteahhidi tutuklandı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yürütülen soruşturma kapsamında yıkılan bir yapının müteahhidi tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve bazı bina sakinlerinin hayatını kaybettiği Sümerevler Mahallesi'nde bir yapının sahibi ve müteahhidi Ahmet Kırıkdaş, kent merkezinde gözaltına alındı.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Etiketler : adıyaman deprem bina tutuklandı

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