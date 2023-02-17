Adıyaman'da depremde yıkılan binanın inşaat sorumlularından biri tutuklandı
Kaynak: AA
Adıyaman'da depremde yıkılan Zümrüt Apartmanı'nın inşaat sorumlularından biri tutuklandı.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan binalara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zümrüt Apartmanı'nın inşaat sorumlularından Nusret Özavcı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Özavcı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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