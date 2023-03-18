Adıyaman'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi tutuklandı
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan Keser Apartmanı'nın mülk sahibi ve müteahhidi Yakup Keser tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 5 vatandaşın hayatını kaybettiği Keser Apartmanı'nın mülk sahibi ve müteahhidi Yakup Keser, kent merkezinde gözaltına alındı.
Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
- Çanakkale Zaferi'nin 108. Yıldönümü... Başkan Erdoğan, Şehitler Abidesi'ndeki törene katılıyor
- Mehmetçik Vakfı'ndan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'ne özel video
- Mısır'a kritik ziyaret... "En kısa sürede diplomatik ilişkiler üst düzeye çıkacak"
- TBMM Başkanı Şentop'tan 'Çanakkale Zaferi' mesajı
- Başkan Erdoğan'dan 18 Mart mesajı
- Osmaniye'de kurulan konteyner kente depremzedeler yerleştirilmeye başlandı