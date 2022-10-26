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26 Ekim 2022 Çarşamba 22:16:00 - Güncelleme:26 Ekim 2022 Çarşamba 22:16:00

Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda 2 gözaltı

Kaynak: AA

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Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kent merkezinde terör örgütü DEAŞ üyelerinin kaldığını tespit ettiği evlere operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler : Operasyon Zanlı İl Emniyet Müdürlüğü
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