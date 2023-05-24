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24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:30:00

Adıyaman'da ağır hasarlı yapıların yıkımına başlandı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da acil yıkılacak ve yıkık yapıların enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelinmesiyle ağır hasarlıların yıkımına geçildi.

Yüklenici firmalarla anlaşma gereği kent merkezi ile ilçelerde 20 bine yakın binanın yıkımının 2 ayık süreçte tamamlanması hedefleniyor.

Ağır hasarlı 8 bin bina bulunan kent merkezinde iş makineleriyle yıkım başlarken, çıkan hafriyat belirlenen noktalara taşınıyor.

Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda enkaz kaldırma noktasında önemli aşama kaydettiklerini belirten Tığlı, "Çok kısa zamanda ağır hasarlı binaların ihalesini yapıp tüm Adıyaman genelinde ağır hasarlı binalarımızın yıkımına başladık. Adıyaman genelinde yaklaşık 20 bin ağır hasarlı binamız mevcut. İl merkezimizdeki 8 bin civarında ağır hasarlı binamızı yıkmaya başladık." dedi.

Bu süreci mümkün olduğunca çabuk tamamlamayı planladıklarını bildiren Tığlı, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 aylık bir periyodu öngörüyoruz. 2 ayda tüm ağır hasarlı binalarımızı yerinden kaldırıp uygun rezerv alanlardaki kalıcı konutların yapımının hızlanmasıyla birlikte vatandaşlarımızı o bölgeye nakledeceğiz. Sürecimiz tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımız her zaman olduğu gibi devletlerine güvensin. Çok hızlı bir şekilde bütün devletin tüm kurumları, tüm unsurları, deprem bölgesini ayağa kaldırmak için çalışmalarını sürdürmektedir."

Etiketler : adıyaman deprem enkaz kaldırma
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