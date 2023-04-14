Adıyaman'da 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan Hasoğlu İnşaat Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'da yıkılan Hasoğlu İnşaat Apartmanı'nın yapı sahibi ve müteahhidi tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında, Adıyaman'da yıkılan ve 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği Hasoğlu İnşaat Apartmanı'nın yapı sahibi ve müteahhidi Mahmut Nedim Evli, Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına alındı.
Kente getirilerek adliyeye sevk edilen Evli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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