Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.51'de deprem meydana geldi.
8,51 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">#DEPREM<br>*<br>Büyüklük:5.0 (Mw)<br>Yer:Gölbaşı (Adıyaman)<br>Tarih:2023-02-27<br>Saat:05:51:20 TSİ<br>Enlem:37.932 N<br>Boylam:37.584 E<br>Derinlik:8.51 km<br>Detay:https://t.co/G1CGewxzDk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi</p>— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 27, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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