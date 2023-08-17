Adıyaman'da deprem

Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Adıyaman'da saat 18.25'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 5,43 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 17, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Gölbaşı (Adıyaman)
Tarih:2023-08-17
Saat:18:25:06 TSİ
Enlem:37.798 N
Boylam:37.716 E
Derinlik:5.43 km
Detay:https://t.co/06U81bQS3v@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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