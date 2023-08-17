Adıyaman'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,43 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.