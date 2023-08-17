Adıyaman'da deprem

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17 Ağustos 2023 Perşembe 18:35:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 18:35:00

Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Adıyaman'da saat 18.25'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,43 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Etiketler : adıyaman gölbaşı deprem
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