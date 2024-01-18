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18 Ocak 2024 Perşembe 23:44:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 23:44:00

Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem

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Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD: Adıyaman'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Etiketler : deprem adıyaman 4 büyüklüğünde
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