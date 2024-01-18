Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD: Adıyaman'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 18, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2024-01-18
Saat:23:37:23 TSİ
Enlem:38.11944 N
Boylam:38.43361 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/kKM8r32UPa@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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