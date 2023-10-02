Adıyaman'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 11.65 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 2, 2023
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2023-10-02
Saat:14:48:53 TSİ
Enlem:38.115 N
Boylam:38.363 E
Derinlik:11.65 km
Detay:https://t.co/uwVOb7rUsW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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