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02 Ekim 2023 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:02 Ekim 2023 Pazartesi 15:00:00

Adıyaman'da 3,8 büyüklüğünde deprem

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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 11.65 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

Etiketler : adıyaman deprem afad çelikhan
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