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26 Ağustos 2023 Cumartesi 10:56:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2023 Cumartesi 10:56:00

Adıyaman'da 3,7 büyüklüğünde deprem

Kaynak: TRT Haber

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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afed ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 10:34'de olan deprem, yerin 10.88 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Etiketler : adıyaman deprem afad
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