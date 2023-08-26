Adıyaman'da 3,7 büyüklüğünde deprem
Kaynak: TRT Haber
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afed ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 10:34'de olan deprem, yerin 10.88 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 26, 2023
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2023-08-26
Saat:10:34:38 TSİ
Enlem:38.104 N
Boylam:38.476 E
Derinlik:10.88 km
Detay:https://t.co/gBbjjVuoNb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi