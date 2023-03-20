VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Depremlerde can kaybı 50 bin 96'ya yükseldi
"1 ay içerisinde Adıyaman'daki vatandaşlarımızın tamamını konteyner ve prefabriklere almayı planlıyo...
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek
"AFAD'ın depremlerden 36 saat sonra TSK'dan yardım istediği" iddialarını yalanladı
Yeniden Refah Partisi'nin ittifak kararı... "Seçimlere ittifaklara dahil olmadan gireceğiz"
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Depreme ilişkin provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle 48 kişi tutuklandı
Alem FM & Lig Radyo deprem bölgesindeki çocuklarımızla buluştu
Ramazanda sağlığın korunması için sahura önem vermek gerekiyor
Fatih Karagümrük'ün yenilmezlik yürüyüşü sürüyor
Suudi Arabistan-İran anlaşması, ABD'nin Körfez bölgesindeki nüfuzuna tehdit mi?
İstanbul Havalimanı geçen ay Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Avrasya Tüneli'nden günlük araç geçişinde yılın en yüksek rakamına ulaşıldı
Ramazan pidesinin 10 liradan satışa sunulacak
Başkan Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı
DASK'ın hasar ödemesi 4,5 milyar TL'yi aştı
10 soruda Kentsel Dönüşüm Kredisi
"Deprem bölgesine 500 çelik konstrüksiyon okul yapılacak"
İstanbul olası Marmara depremine kentsel dönüşümle hazırlanıyor
Adıyaman'da 2 bin 588 prefabrik konut inşa ediliyor
Kuzey Kore nükleer karşı saldırı tatbikatı yaptı
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ilkleri
Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı "Azab" geliyor
Deprem enerji sektöründe 11,2 milyar liralık hasara yol açtı
20 Mart 2023 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:20 Mart 2023 Pazartesi 13:00:00

Adıyaman'da 2 bin 588 prefabrik konut inşa ediliyor

Kaynak: AA

ABONE OL

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'da 2 bin 588 prefabrik konut yapılıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda evin yıkıldığı Adıyaman'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut işbirliğiyle kent merkezi yakınlarında 325 dönüm alanda prefabrik konut yapılıyor.

İçinde sıcak su imkanı olan, kış ve yaz şartlarına göre hazırlanan, dayanıklı çelik malzemeden inşa edilen prefabrik konutlar, 1 artı 1 şeklinde, 25 metrekareden oluşuyor.

Spor alanlarından kültür komplekslerine kadar birçok ayrıntı ve sosyal alanın planlandığı "prefabrik kent", yaklaşık 12 bin depremzedeye geçici barınma imkanı sunacak.

Mutfak, banyo da bulunan konutların bir an önce teslim edilebilmesi için vardiyalı olarak 1000'e yakın işçi çalışıyor.

AFAD koordinasyonuyla yapımı tamamlanan konutlara depremzedeler yerleştirilecek.

"EN HIZLI ŞEKİLDE TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Projede prefabrik konutlar alan koordinatörü olarak görev alan inşaat mühendisi Ekmel Karaköse, AA muhabirine, şu ana kadar 100 konutu iç donatısıyla hazır hale getirdiklerini ve AFAD'a 10 gün içinde teslim etmeyi planladıklarını belirtti.

Afetzedelere çadırdan daha konforlu bir yaşam alanı oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Karaköse, "Burada Emlak Konut ve TOKİ olarak 2 bin 588 bağımsız bölüm yapıyoruz. Bunlar 1 artı 1 konseptinde olacak şekilde planlanıyor. Her biri banyosu, tuvaleti, mutfağı, ebeveyn yatak odası olacak şekilde tasarlandı. Burada altyapı çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Sevkiyatlarımız sürüyor. 7 gün 24 saat çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürüyor." dedi.

Karaköse, kısa sürede kaba inşaatı tamamlanan 150 konutu da iç donatısını tamamlayarak teslim etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Ay sonuna kadar 450 konutumuzu daha tamamlamayı hedefliyoruz. Akabinde de kalan imalatlarımızı da hızlı bir şekilde tamamlayıp depremzedelerimize teslim etmeyi hedefliyoruz." bilgisini verdi.

Etiketler : asrın felaketi deprem prefabrik konut adıyaman

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX