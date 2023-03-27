Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Ansızın hayatlarımızdan kopup giden sevdiklerimizin hatıraları, yüreklerimizde yaşayacaktır. Depremin milyonlarca insanımızın yüreğinde açtığı yaraları sarmak için gece gündüz çalışıyoruz."

"Bir yandan geçici barınma alanlarını kuruyor, diğer yandan konutların inşaatlarına başlıyoruz. Tüm barınma imkanlarını seferber ettik. Depremde hasar alan şehirlerimizin tamamında konteyner sayısını 100 bine çıkartacağız."

"Bölge genelinde geçici barınma merkezlerinde 2.5 milyon insanımızı misafir ediyoruz. Hasarsız ve az hasarlı evler yavaş yavaş kullanılmaya başlandı."

"Adıyaman'da inşa edeceğimiz konut sayısı yaklaşık 50 bini, köy evi sayısı 23 bin 640'ı bulacak."

"Yapım sürecini başlattığımız konut ve köy evi sayısı 56 bin 323'e ulaştı."

"Yaptığımız planlamaya göre deprem bölgesinde toplam 650 bin, ilk 1 yıl içerisinde de 319 bin konut ve köy evi inşa edeceğiz."

"İster il ve ilçe merkezlerinde, ister köylerde olsun evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz."

"Deprem gününden beri vatandaşlarımıza çeşitli kalemlerde yaptığımız ödemelerle destek oluyoruz. Depremzede ailelere 10 bin lira, yakınları vefat edenlere acil ihtiyaçları için 100 bin lira veriyoruz."

"Aylık 3 bin lira ile 5 bin lira arasında, yani yılda 36 bin lira ile 60 bin lira arasında depremzede vatandaşlarımıza kira ödemesi yapıyoruz."

"Kentsel dönüşüm projeleriyle diğer alanları da güvenli hale getireceğiz. 4 bin 431'i Adıyaman'da olmak üzere kalıcı deprem konutumuzun daha bugün burada temelini atıyoruz."

"Birilerinin milletin ne yaşadığından, devletin ne yaptığından habersiz oldukları anlaşılıyor. Bunlar her konuda olduğu gibi bu konuda da yalanlarla ortalığı karıştırmaya çalışıyor."

"Ödemeler ve destekler göz önüne alındığında devlet, deprem konutlarını vatandaşlarına hibe seviyesinde bir usulle teslim ediyor."

"Bay Bay Kemal'i biliyorsunuz. Bir şey anlatmaya gerek var mı? 11 büyükşehir belediyen var. Bu büyükşehir belediyelerin Adıyaman'a ulaştılar mı?"

"Afet bölgesinde canla başla çalışan bakanlarımızın, kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, gönüllülerimizin emeklerini hiçe sayan bu zihniyeti, ben milletimizin takdirine havale ediyorum."

"Bugüne kadar milletimize verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi deprem bölgesi şehirlerimizi 1 yılda ayağa kaldırma sözümüzü de Allah'ın izniyle yerine getireceğiz."

"3 bini Adıyaman'da olmak üzere 14 bin 600 küçük sanayi dükkanını inşa ederek esnaf ve sanatkarlarımıza, işletmecilerimize teslim edeceğiz."

"Bu iktidar bu terör örgütlerini gömdü. Bundan sonra da gömmeye devam edecek."

"Allah bizimle beraberdir diyerek biz yolumuza devam edeceğiz. Allah'ın yardımı bizimle beraber olduğu sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur."

"Bay Kemal PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla el ele kol kola dolaşıyor mu? Onlarla beraber bu seçime, 14 Mayısa hazırlanıyor mu? Bunlara cevabı nerede vereceğiz? 14 Mayıs'ta sandıkta vereceğiz."

"Bay Kemal sağda solda diyor ki '1 yıl içerisinde bunlar yapılır mı?' ya Bay Bay Kemal, biz 1 milyonun üzerinde konut yaptı haberin yok. Bu yaptığımız konutlardan eğer arzu edersen bir tane de sana verebiliriz"