Başkan Erdoğan: Çanakkale yangınının yayılması durduruldu

Başkan Erdoğan, Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'nde konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Yangının yayılması durduruldu. Can kaybı olmaması için gerekli tedbirler alındı.

Kabine toplantılarımızda ana gündem maddemiz hep depremdi. Depremin izlerini ortadan kaldırıyor ve canla başla çalışıyoruz.

Ülkemizdeki yangınların yüzde doksanından fazlası maalesef insan kaynaklı sebeplerle çıkıyor

Dünden beri yangınla mücadele eden Çanakkaleli be Bursalı vatandaşlarıma geçmiş olsun diliyorum. Tarım Bakanlığımızın koordinesinde 8 uçak 26 helikopter 296 arazöz ve iş makinesinin yanı sıra 1328 personel il

İnsanımızı oyunun rengine, meşrep ve kökenine göre ayıran fitne tüccarlarına aldırmadan 85 milyon birlik ve beraberlik içinde bu zor günleri aşacağız.

Adıyaman'da 41 bin 171 konut ve 23 bin 640 köy evi olmak üzere toplam 64 bin 811 konutun inşasını planladık.

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