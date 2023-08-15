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15 Ağustos 2023 Salı 14:07:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2023 Salı 14:07:00

Adıyaman kent merkezinde hak sahiplerinin tamamı konteynere yerleştirildi

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da AFAD öncülüğünde kurulan geçici konaklama merkezleri ve bireysel olarak kurulan konteynerlerde 56 bin kişi yaşamını sürdürüyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Adıyaman kent merkezinde 2 bin 546 bina yıkıldı, 8 bin 153 bina ağır hasar gördü.

Depremde evi yıkılan ve ağır hasar gören depremzedeler için geçici konaklama merkezleri oluşturuldu. Kentte 38 noktada kurulan 16 bine yakın konteynere 56 bin depremzede yerleştirildi.

Şehir merkezinde konteyner hak sahibi sayısının 10 bin 815 olduğu ve tamamının konteynere yerleştirildiği kaydedildi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, AA muhabirine, vatandaşların geçici barınma ihtiyacını karşılamak için yoğun çalışmalarının olduğunu belirterek, "İlk dönemlerde çok acil bir biçimde çadırlara yerleştirilmiş olan vatandaşlarımızın burada bütün ihtiyaçları karşılanıyordu. Daha sonrasında hızla konteyner kentler kurulmaya başlandı. Şu anda şehir merkezinde yaşayan hak sahibi vatandaşlarımızın tamamını konteyner kentlerimize yerleştirmiş durumdayız. 16 bine yakın konteynerimizde yaklaşık 56 bin vatandaşımız yaşıyor." dedi.

Konteynerlerde bütün temel ihtiyaç malzemelerinin sağlandığını dile getiren Varol, şunları söyledi:

"Konteynerlerimize temel ihtiyaç olan tüm eşyaları sağlıyoruz, ayrıca sıcak bir bölgedeyiz ve tamamına klima imkanı sağlandı. Yine vatandaşlarımızın o bölgede oluşabilecek sosyal, sportif ve eğitsel, eğitimle ilgili ihtiyaçlarının tamamı için de konteyner kentlerde uygun alanlar oluşturuldu. Gayemiz; vatandaşlarımız kalıcı konutlarına geçene kadar konteyner kentlerde yüksek bir yaşam standardında hayatlarını sürdürmeleri. İlimiz genelinde çok fazla kullanılmayan, özellikle mahalle aralarına kurulmuş çadırları da tamamen kaldırmak için ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Çadır kentlerde yaşayan vatandaşımız kalmadı artık. Tamamen çadır kentlerimizde yaşayanları konteynerlere almış vaziyetteyiz."

Vali Varol, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlar ve kamu tesislerinde kalan vatandaşlara da kira veya konteyner seçeneği sunduklarını hatırlatarak, söz konusu yerlerde de kalan kimsenin bulunmadığını kaydetti.

"İÇERİSİNDE HER TÜRLÜ İMKANI VAR"

Konteyner kentte yaşan Halil İbrahim Sevim ise kendilerine bu imkanı sağlayan devlet büyüklerine teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Depremde evimiz yıkıldı, yaklaşık 20 gün sonra bize konteyner teslim edildi. Ben çok şaşırmıştım, kısa sürede konteyner yapılmıştı. İçerisinde her türlü imkanı var. Yaz ayının olması dolayısıyla klimaya kadar takıldı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün emeği geçen herkese teşekkür ederim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir devlet, kalıcı konutlarımız yapılana kadar burada kalacağız."

Derya Pakel Sevim ise deprem sürecinden sonra konteyner kentte yaşamını sürdürdüğünü ifade ederek, "Çok şükür hemen konteynerimiz bize çok kısa sürede teslim edildi. İçerisinde her türlü eşya var. Allah devletimize zeval vermesin, emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Etiketler : adıyaman deprem konteyner
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