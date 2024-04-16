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Adım Adım işgal: İsrail, Batı Şeria'da Yahudi işgal birimi kurmak için 64 dönüm araziye el koydu
16 Nisan 2024 Salı 23:06:00 - Güncelleme:16 Nisan 2024 Salı 23:06:00

Adım Adım işgal: İsrail, Batı Şeria'da Yahudi işgal birimi kurmak için 64 dönüm araziye el koydu

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail, Batı Şeria'nın el-Halil kentinde yeni Yahudi işgal birimi inşa etmek amacıyla Filistinlilere ait 64 dönüm araziye el koydu.

El-Halil Belediyesi yaptığı açıklamada, İsrail işgal makamlarının, kentin kuzeyindeki el-Buveyra bölgesinde Filistin vatandaşlarına ait 64 dönüm araziye el koymak üzere askeri bir karar çıkardığını duyurdu.

Gazze Şeridi'nde savaşın büyük bir hızla devam ettiği bir süreçte kararın çıktığına dikkat çekilen açıklamada, arazinin sivil Yahudi işgalciler için yeni yerler inşa edilmek amacıyla kullanılacağı vurgulandı.

El-Halil Belediyesi, söz konusu askeri karar ile bölgedeki 8 bin kişiden oluşan Filistin nüfusunun da zorla göç ettirilmek üzere bir hazırlık yapıldığını belirterek, bölgedeki 800 dönümlük araziye el konulacağı uyarısında bulundu.

Kararın ardından Halil kentindeki resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları yaptıkları toplantıda, meselenin hukuki olarak yakından takip edilmesi ve bölgede durumları patlama noktasına getiren açık ihlallerin acilen durması için derhal müdahale edilmesi çağrısı yaptı.

Etiketler : İsrail Filistin Batı şeria Gazze işgal
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