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15 Eylül 2023 Cuma 14:32:00 - Güncelleme:15 Eylül 2023 Cuma 14:32:00

Adaylığını açıklayan Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ''39 milletvekili'' tepkisi

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Adaylığını açıklayan Özgür Özel'den CHP yönetimine '39 milletvekili' tepkisi: Bu ölçüde aşkın yetkiler kullanıp sorumluluk üstlenmeyen bir yönetim tarzı kabul edilemez

28 Mayıs'taki seçim hezimetinden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunan, 3 Haziran'da grup başkanı seçildikten sonra ise aniden "değişimci" olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, adaylığını resmen açıkladı.

CHP yönetimine '39 milletvekili' tepkisi gösteren Özgür Özel, "Bu ölçüde aşkın yetkiler kullanıp sorumluluk üstlenmeyen bir yönetim tarzı kabul edilemez" dedi.

Özel'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Partimizin yönetimi yenilginin sorumluluğunu üstlenmedi"

"Seçim öncesi Türkiye'de oluşan büyük umut ve değişim inancı hızla derin bir hayal kırıklığına dönüştü. Toplumsal talep ve ihtiyaçların aksine partimizin yönetimi yenilginin nedenlerini ciddiyetle araştırıp, yeni bir yol haritası çizmedi."

"Seçmenimiz duygusal kopuşa sürüklendi. Parti yönetimi bu kırılmayı görmezden gelmeyi tercih etti"

Özel, Grup Başkanlığı görevini sürdürüp sürdürmeyeceği yönündeki soru üzerine, yarından itibaren ilan edilen takvim dahilinde yoğun olarak yapılacak il kongrelerini takip edeceklerini söyledi.

Etiketler : CHP ÖZGÜR ÖZEL KILIÇDAROĞLU
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