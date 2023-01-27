Aday çıkmadı, polemik çıktı! Şimdi de güçlendirilmiş başkan yardımcılığı

Cumhur İttifakı aylar öncesinden adayını ilan etti. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihinin 14 Mayıs olacağını ve 10 Mart'ta da seçim kararını ilan edeceğini duyurdu. Buna karşın Altılı Masa, aylardır adayını belirleyemediği gibi pazarlıkların seviyesini daha da artırdı.

İMAMOĞLU DESTEK VERDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, temel atma töreninde Kılıçdaroğlu'na "İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz" diyerek destek sunmasının ardından, İBB Başkanı İmamoğlu dahil CHP'li Büyükşehir belediye başkanları da önceki gün yapılan toplantıda desteklerini bildirdi.

İmamoğlu, destek bildirmesine rağmen CHP Genel Merkezi çok temkinli. Konuştuğum bir CHP'li yönetici "Kapalı kapılar ardından İYİ Parti, İmamoğlu'nu ayartmaya çalışıyor" bilgisini verdi.

ADAYLIĞINA İTİRAZ VAR

Dün yapılan Altılı Masa toplantısı öncesi İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı Habertürk'e "Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz...' Sokaktaki bu itirazı görmezden gelemeyiz" dedi.

KILIÇDAROĞLU TAVİZ VERMEDİ

Aldığım bilgilere göre, Kılıçdaroğlu, adaylığı konusunda geri adım atmadı. Aday olduğunu net bir biçimde deklere etti.

Konuştuğum İYİ Parti ve CHP'li kaynaklar, Altılı Masa'nın adayını 12 Şubat'ta açıklayacağını söyledi. Ancak öncesi önemli bir tarihe işaret edildi. 30 Ocak'ta yapılacak olan hükümet programı açıklamasının kim tarafından yapılacağı kritik önemde. Bu açıklamanın Kılıçdaroğlu tarafından yapılması halinde, adayın Kılıçdaroğlu olduğuna kesin gözüyle bakılacağı söylendi.

Masa, bugüne kadar 11 toplantı yaptı. Hâlâ adayını belirleyemedi. Buna karşın, çok küçük detaylar üzerinde yoğun tartışmalar yürütüldü. Güçlendirilmiş parlamenter sistem başlığı ile başlayan çalışmalar, şimdi de "güçlendirilmiş Cumhurbaşkanı yardımcılığı" ile devam ediyor. Edindiğim bilgilere göre, Meral Akşener daha önce "Başbakan olacağım" açıklamasına paralel olarak, diğer parti genel başkanları ile aynı statüyü kabul etmedi. Seçimleri kazanmaları halinde "Güçlendirilmiş Cumhurbaşkanı yardımcısı" olmayı şart koştu.

TOPLANTIDAN POLEMİK ÇIKTI

Altı Masa'nın 9 saat süren 11'inci toplantısının ardından yapılan açıklamada yer alan "Millet İttifakı'nın seçeceği cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğimizi konuştuk" ifadeleri, aday için hala somut bir adım atılamadığını ortaya koydu. Yine açıklamadaki "Ülkemizin kaderinin belirleneceği bu dönemde dış dünyada nedense her seçim dönemine denk gelen provokasyonları da dikkatle izliyoruz" ifadeleri de dikkat çekti. Açıklamada yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen ifadeler ise "TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir" bölümü oldu. Böylece; gerek CHP kurmaylarının, gerekse ittifak ortağı İYİ Parti'nin, geçmişte cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili yaşanan '367 tartışması'nın benzerinin yaşanarak, Erdoğan'ın yeni bir 'mağduriyet alanı' yaratacağı gerekçesiyle daha önce tartışmaya açmadıkları konu, bildiriye alınarak tartışmaya açıldı. Oysa Kılıçdaroğlu da "Erdoğan'ın adaylığı için özel bir tartışma yapmayacağız. Tartışmalar artık geride kalmalı. Aday olmak istiyorsa buyursun gelsin. Başkaları tartışırsa ona bir şey diyemeyiz, en azından biz yapmayacağız " ifadelerini kullanmıştı. CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak da "Yapay bir tartışma ortamı açtılar. Sanki Erdoğan çok güçlüymüş ve önü kesilmeye çalışılıyormuş havasını vermeye çalışıyorlar. Yapay ve beyhude bir gündem" demişti.

PAÇACI'YA TALİMAT: 'TOPLANTI BİTMEDEN İSTİFA ET'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın, Altılı Masa'nın dünkü toplantısından önce yaptığı açıklamalar kriz çıkardı. "Kemal Bey diretirse, İYİ Parti adayını çıkarabilir" diyen Paçacı, saatler sonra Altılı Masa'nın toplantısı sürerken İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. İddiaya göre Kılıçdaroğlu Paçacı'nın açıklamalarını Altılı Masa'da gündeme getirdi ve yapılan açıklamanın şık olmadığını, masanın ruhunu dinamitlediğini dile getirerek sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun sert tepkisi üzerinde toplantı devam ederken Meral Akşener'in Cihan Paçacı'ya "Altılı Masa toplantısı bitmeden istifa et" mesajı gönderdiği ve Paçacı'nın da istifa etme kararı aldığı belirtildi. Altılı Masa'da krize neden olan Cihan Paçacı, AKŞAM'a yaptığı açıklamada "Tümüyle kendi tespitlerimi ve kişisel görüşlerimi ifade etmiştim. Ancak benim açıklamalarım üzerinden Altılı Masa'da bir kriz yaratılmak istendi. Bunun üzerine Altılı Masa toplantısı devam ederken genel başkan Meral Akşener ve parti yönetimini zor durumda bırakmamak adına istifa etme kararı aldım" dedi.