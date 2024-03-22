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Aday çıkarmadıkları ilde AK Parti'nin adayını destekleme kararı aldılar
22 Mart 2024 Cuma 14:33:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 14:33:00

Aday çıkarmadıkları ilde AK Parti'nin adayını destekleme kararı aldılar

Kaynak: İHA

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Osmanlı Ocakları, Adıyaman'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Ziya Polat'ı destekleme kararı aldı.

31 Mart yerel seçimlerine 10 gün kala Adıyaman'da hareketli günler yaşanıyor. Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat ve partililerle bir araya geldi. Canpolat, görüşme sonrası aday çıkarmadıkları ilde Belediye Başkan Adayı Ziya Polat'ı desteklediklerini açıkladı. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Canpolat, "Daha önceki açıklamalarımızda da ifade ettiğimiz gibi Osmanlı Ocakları olarak sayın cumhurbaşkanımızın elini kaldırdığı adayları destekleyeceğimizi söylemiştik. Sonuç itibarıyla bugün bir araya geldiğimiz AK Parti Belediye Başkan Adayımız Ziya Polat başkanımıza Adıyaman'da destek verme kararı aldık. 31 Mart yerel seçimleri herkesin niyetini, istikametini ve duruşunu gösterdiği bir seçim olarak tarihe geçecek. Bu anlamda AK Parti'nin il ve ilçe başkanlarının yüzüne bakan kişilerin Erdoğan'ı görmesi gerekir. AK Parti'nin bir idarecisi hata yaptı diye topyekûn hepsine küseceğiz anlamına gelmemelidir. İnsanız, hepimiz hata yapabiliriz. Bizler ihanet şebekeleriyle değil, kefenli liderin kefenli askeriyiz diyerek her zorlukta biriz ve beraberiz. Osmanlı Ocakları olarak bir pazarlık, menfaat ve çıkar üzerine AK Parti'ye destek vermiyoruz. Biz yüreğimizi ortaya koyarak diğer illerdeki belediye başkan adaylarını nasıl destekliyorsak, Adıyaman'da da AK Parti Belediye Başkan adayımızı destekliyoruz" dedi.

AK Parti Belediye Başkan Adayı Ziya Polat ise, "Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'a, İl Başkanı Nihat Bilgiç ve yönetimine, yerel yönetimler seçimlerinde Adıyaman'da bizlere verecekleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Görüşmede AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe de yer aldı.

Etiketler : osmanlı ocakları adıyaman ak parti ziya polat
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