Aday çıkaramayınca "Erdoğan aday olmasın" dediler... Bir kez daha yenilme korkusu mu?

Altılı Masa yine boş geçti. Toplantıdan "Madem bizim adamımız yok o zaman Erdoğan da aday olmasın" kararı çıktı.



Aylardır kamuoyunu boş gündemlerle oyalayan altılı masanın son toplantısında da adayın netleşmemesi kördüğüm görüntüsünü perçinledi.

Seçime yaklaşık 3 ay kala kamuoyu aday ismi, somut yol haritası ve projeler beklerken altılı masanın "Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olmasın" söylemiyle sınırlı kalması "Erdoğan'a bir kez daha yenilme korkusu" olarak yorumlandı.

"PEKİ, ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI ÖNÜNDE ENGEL VAR MI?"

2017 Anayasa Değişikliği öncesinde gerçekleşen 2014 seçimleri, eski sisteme göre yapıldı.

Yürütme yetkisinin Cumhurbaşkanı'nda olmadığı ve Yürütmenin başında Başbakan'ın olduğu dönemde yapılan seçimler, parlamenter hükümet sistemi içinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde seçilen Cumhurbaşkanı'nın sembolik yetkileri vardı.

2017 yılında gerçekleşen Anayasa Değişikliği'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümet sistemi değişti.

Başbakanlık'ın kaldırılmasıyla yürütme organının başı, Cumhurbaşkanı oldu.

Cumhurbaşkanı seçimine ve adaylığına ilişkin esi yasalar yürürlükten kaldırılarak, yeni hükümler getirildi.

Cumhurbaşkanı'nın görev tanımı ve anayasal statüsünün değiştiği 2017 Anayasa Değişikliği'ne göre, bir kişi 2 kez Cumhurbaşkanı seçilebilir hale geldi.

Yani, yeni sistemle yapılan ilk seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı, bundan sonraki seçimlerde de bir kez daha seçilebilir hale geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN 2023 ADAYLIĞI

24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi.

Dolayısıyla "iki dönem şartı" 24 Haziran 2018 seçimleri ile başlamış oldu.

Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki 2. dönemi, kazandığı takdirde 2023 seçimlerinden sonra başlamış olacak.