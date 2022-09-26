Masanın ortakları garanti peşinde!

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26 Eylül 2022 Pazartesi 10:35:00 - Güncelleme:26 Eylül 2022 Pazartesi 10:35:00

Aday bize sorulmadı bari vekilimiz olsun: Hakkaniyet gözetilmeli

Kaynak: Yeni Şafak

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İlk tur görüşmelerde ortak aday belirleyemeyen altılı masa, ikinci tur görüşmelere ortak liste tartışmasıyla giriyor. Masanın ortakları, Meclis'te grup kuracak kadar garanti milletvekili istiyor. Hesaplar buna göre yapılıyor.

İlk tur görüşmelerde ortak aday belirleyemeyen altılı masa, ikinci tur görüşmelere ortak liste tartışmasıyla giriyor. Masanın ortakları, Meclis'te grup kuracak kadar garanti milletvekili istiyor. Hesaplar buna göre yapılıyor.

CHP'nin başını çektiği 6'lı masada partiler, Meclis için 'grup' hesapları da yapıyor. Masada, 3 seçim bölgesinden oluşan İstanbul ve Ankara ile 2 seçim bölgesinden oluşan İzmir'de ortak listeler hazırlanırken, CHP ve İYİ Parti, listelerin Meclis'teki sandalye dağılım tablosunu en az etkileyecek şekilde belirlenmesini talep ediyor. DEVA ve Gelecek Partilerinde ise ittifak oyunun yüksek olduğu bölgelerde kendilerinin gözetilmesini isteyen sesler yükseliyor.

BİZ DE YER ALMALIYIZ

Bu çerçevede DEVA ve Gelecek, 2 Ekim öncesinde ortak liste çalışmalarına ağırlık vermeye başladı. DEVA kulislerinde "Her partinin güçlü olduğu seçim bölgelerinde milletvekili listelerinin belirlenmesinin gerektiğini düşünüyoruz" ifadeleri dillendiriliyor.

HAKKANİYET GÖZETİLMELİ

Gelecek Partisi kaynakları da bu noktada DEVA Partisi ile aynı kanaati taşıyor. Gelecek Partili bir teşkilat yöneticisi, ortak liste çalışmalarında hakkaniyet gözetilmesi gerektiğini belirtiyor.

DEVA PARTİSİ GARANTİ PEŞİNDE

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 2 Ekim öncesinde masadaki diğer beş liderle ayrı ayrı görüşmesi ve görüşmeleri de genel merkezlerin dışında yapması dikkat çekmişti. Babacan'ın 2 Ekim'de masaya ortak liste çalışmalarını içeren bir dizi dosya ile oturması bekleniyor.

Etiketler : altılı masa chp iyi parti hdp
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